Специалисты назвали оптимальный вес школьного рюкзака

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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить школьный рюкзак, сообщает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что пустой рюкзак для младших классов должен весить не больше 700 граммов, для средней и старшей школы – не больше килограмма.

Также отмечается, что для младших классов ранец с канцтоварами и учебниками не должен превышать 2 килограмма. Для девятых-одиннадцатых классов – 4 килограмма.

Кроме того, специалисты советуют выбирать портфели из прочной ткани со светоотражающими вставками. Также должна быть формоустойчивая спинка.

Ранее специалист рассказала, с чего начать подготовку детей к учебному году. По мнению педагога-психолога Татьяны Шишовой, это сделать лучше за неделю до начала учебы.