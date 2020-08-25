Мастер-классы для школьников будут проводиться в Музее скорой помощи Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мастер-классы для школьников по оказанию первой помощи будут проводиться в Музее скорой помощи Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова.

"Мы планируем устраивать небольшие показательные мастер-классы по оказанию первой помощи, в плане музея это есть", – рассказал Плавунов.

Он добавил, что запись на посещение музея открыта на сайте Станции скорой помощи имени Пучкова. В течение двух-трех месяцев у москвичей также появится возможность виртуально посетить музей.

Музей московской скорой помощи возобновил работу после реставрации 20 августа. Новая экспозиция посвящена Александру Пучкову, который создал в Москве систему скорой и неотложной медицинской помощи. Он также руководил ею порядка 30 лет.

Гости музея смогут познакомиться с экспонатами от советского периода до современности: увидеть документы и фотографии, методические и учебные пособия, форму врачей разных лет, макеты первых карет и автомобилей, а также специальную аппаратуру и приборы связи.

Кроме этого, организаторы выставки подготовили для посетителей диораму и скульптурную композицию, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а еще медали и награды сотрудников за проявленные профессионализм и мужество, осколки снарядов и авиабомб военного периода.

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи Николай Плавунов отметил, что главной задачей выставки является отображение традиций станции, а также путь ее развития от первых карет на гужевой тяге и нескольких санитарных автомобилей до крупнейшей в Европе структуры.

