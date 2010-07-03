В столичном регионе сохранится теплая погода в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность ожидается в Москве в последний день уходящей недели. Об этом пишет портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21-23 градусов тепла", – рассказали синоптики.

Отмечается, что в столице будет дуть северо-западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление закрепится в середине дня на отметке в 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики добавляют, нынешняя теплая погода в Москве на 2 градуса выше нормы. Такая климатическая ситуация благоприятна для большинства людей.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в конце следующей недели. Столбики термометров могут опуститься до значения в плюс 5 градусов.