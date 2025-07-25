До 29 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в столице 25 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 25 июля, составит 27–29 градусов, передает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 25–30 градусов.

На территории региона будет дуть северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 26 и 27 июля ожидается теплая и солнечная погода. Эта тенденция продолжится и на следующей неделе.

Однако синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что сильные дожди вернутся в Москву в начале августа. Они ожидаются 4-го и 5-го числа.

