Названы основные ошибки при расчесывании волос

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Расчесывание волос от корней до кончиков вредит волосам, сообщает "Газета.ру".
"Если вы расчесываете волосы от корней до кончиков, то это неверное решение, которое вредит волосам. Вместо этого надо расчесывать пряди наоборот: от кончиков к корням", – сообщила парикмахер и блогер из Канады Мэри Энн.
По словам стилиста, не следует собирать волосы в высокие хвосты и пучки, так как это нарушает их структуру. Кроме того, эксперт рекомендовала спать с заплетенными в косичку или завязанными в низкий хвост волосами.
Ранее врач-трихолог Ирина Котова рассказала, как часто можно мыть голову и какие средства лучше выбирать. По ее словам, норма – это мытье головы один раз в день. Она подчеркнула, что лучше не увлекаться чрезмерным уходом за кожей головы, чтобы не пересушить ее. Котова пояснила, что большинство средств для ухода призваны убирать загрязнения.
Эксперты рассказали, как выбрать расческу
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