Священникам разрешили проносить в СИЗО вино и хлеб для причастия

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Священнослужителям разрешили проносить в СИЗО вино и хлеб для причастия. Соответствующий приказ министерства юстиции опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, для совершения религиозных обрядов священникам разрешили проносить на территорию СИЗО необходимые им книги и предметы религиозного культа.

В РПЦ же отметили, что министерство учло предложения церкви об обеспечении использования хлеба и вина для причастия. Помимо этого, священнослужители могут в дни религиозных праздников передавать обвиняемым и подозреваемым продукты питания, включая куличи и вареные яйца. При этом продукты необходимо приготовить в СИЗО.

Ранее патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила внести сатанизм и его пропаганду в список информации, причиняющей вред развитию детей. Председатель комиссии, священник Федор Лукьянов также призвал создать рабочую группу при Госдуме для разработки нормативно-правовой базы по противодействию распространению такого контента.

