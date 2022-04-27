В РПЦ выразили обеспокоенность созданием фостерных семей в России

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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов выразил обеспокоенность созданием фостерных семей в РФ.

Он пояснил, что такие семьи принимают ребенка по договору как объект аренды.

"Это путь к унижению родительской любви, к формированию корыстного отношения к детям как источнику дохода. Мы все знаем, что по этой концепции формируется система, которая способствует зарабатыванию на изъятии детей. Такие условия, закрепленные нормативными актами, естественным образом порождают очередь на изъятие детей из кровных семей", – цитирует Лукьянова РИА Новости.

Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила внести сатанизм и его пропаганду в список информации, причиняющей вред развитию детей. Для этого было предложено создать рабочую группу при Госдуме для разработки нормативно-правовой базы.

