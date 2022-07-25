Александровского избрали главой "Аэрофлота" на пять лет

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Совет директоров "Аэрофлота" решил избрать Сергея Александровского на должность гендиректора на пять лет. Соответствующее объявление появилось на сайте авиакомпании.
"Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на пять лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", – сообщается в материале.
Ранее стало известно, что в России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. Разработать соответствующую систему предложили в "Аэрофлоте". Инициатива обсуждалась на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов, в котором приняли участие представители Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП.
В настоящий момент перевозчики и аэропорты РФ исключены из мировых рейтингов. При этом в стране отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов.
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что разработка новой методики будет уместна после анализа итогов пилотного проекта. Представители "Аэрофлота", в свою очередь, предложили реализовать его на базе Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд в октябре
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