Каждый пятый москвич хочет умереть молодым – опрос

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До 17% жителей Москвы хотели бы дожить до 120 лет, однако каждый пятый готов умереть молодым, сообщает "Газета.ру", ссылаясь на результаты опроса аналитического центра группы "Родина".

Согласно результатам исследования, 28% опрошенных хотели бы дожить до 90 лет, 9% не против прожить до 100 лет, 14% мечтают о 110 годах, а 17% согласны жить до 120 лет. Дожить хотя бы до 70 лет пожелали 13% москвичей, а вот каждый пятый предпочел бы умирать молодым.

Также исследователи узнали о страхах москвичей. Выяснилось, что больше всего они боятся одиночества. Так ответило 36% респондентов. Еще треть боится проблем со здоровьем, 17% переживают из-за отсутствия дохода, а 7% – быть невостребованными.

По 5% москвичей боятся потерять красоту, а также переживают из-за снижения сексуального влечения в преклонном возрасте.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Исследование показало, что свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

