В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 216 пациентов с установленным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 789 пациентов. Еще 7 человек с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались.

Также за последние 24 часа в Москве зарегистрировали 2 133 новых случая заражения. Накануне было выявлено 2 368 случаев. Всего с начала пандемии в столице выявили 2 801 387 случаев коронавируса, выздоровели 2 600 605 человек, умерли 44 393 человека.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида "Кентавр". По его словам, новый распространяющийся вариант COVID-19 можно назвать живой вакциной, поскольку "Кентавр" более заразный и быстро проиммунизирует население.

