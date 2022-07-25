В России впервые с начала года вырос спрос на маски и антисептики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В июле спрос на медицинские маски в отдельных регионах России увеличился более чем вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

По данным маркетплейса, в среднем по стране спрос на маски вырос на 109% по сравнению с июнем. Все предыдущие месяцы текущего года спрос постепенно падал.

Наибольший рост наблюдается в Калужской области – там востребованность этих медицинских изделий подскочила на 267%. Затем идет Астраханская область – 218%, а в Москве показатель повысился на 198%.

Также снова набирают популярность кожные антисептики. За последние две недели россияне стали покупать их примерно на треть чаще.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о начале новой волны коронавируса в России. При этом она, считает специалист, не опасна, на что указывает низкая летальность.

