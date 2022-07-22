Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 12,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Показатель упал с 14,3 до 12,3%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины против коронавируса к настоящему времени привились 93 547 199 раз. Полный цикл вакцинации между был проведен 88 964 088 миллиона раз.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий рекомендовал россиянам, особенно с хроническими заболеваниями и пожилого возраста, пройти ревакцинацию от COVID-19 спустя полгода после прививки.

Он напомнил, что в настоящее время в стране зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, заражаются преимущественно "Омикрон"-штаммом, который характеризуется легким течением болезни.

