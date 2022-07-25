Юрист напомнила о возможном штрафе за ремонт автомобиля во дворе жилого дома

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Закон запрещает мыть и ремонтировать автомобили в местах, которые для этого не предназначены, напомнила доцент МГЮУ имени О. Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

Так, подобные действия запрещены и на территориях земельных участков многоквартирных домов. В частности, речь идет о сливе топлива и масел, регулировке звуковых сигналов, тормозов и двигателей, пояснила юрист.

"За нарушение норм предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, для юрлиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Рагулина отметила, что мытье и ремонт автомобилей запрещены также и региональным законодательством. Например, в Москве предусмотрена административная ответственность за загрязнение территории, связанное с эксплуатацией, ремонтом и мытьем транспортных средств вне специально отведенных мест.

Юрист подчеркнула, что двор жилого многоквартирного дома считается общественным пространством. Поэтому мытье или ремонт машины на данной территории может создать неудобство для других жителей. Кроме того, такие действия могут угрожать здоровью, например, применение чистящих средств, может привести к отравлению детей или животных.

Ранее юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова напомнила, что с 15 июля 2022 года в России вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Речь идет о выгрузке или сбросе с транспортных средств и прицепов к ним отходов вне установленных мест.