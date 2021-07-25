Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24

В Москве и Московской области в воскресенье, 25 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозу синоптиков, в столице максимальная температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. По области ожидается более теплая погода, до 26 градусов.

Скорость ветра в столичном регионе будет держаться на уровне 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ближайшие дни можно ожидать разнообразной погоды в столице. Температурный фон, при этом, будет колебаться в пределах 23-30 градусов тепла.