Россиянам рассказали, как финансово подготовиться к отпуску

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Для поездки в отпуск лучше иметь в запасе на 30–40% больше денег, чем планируется потратить на отдыхе, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, дополнительная сумма нужна на случай непредвиденных обстоятельств. Например, если вдруг что-то сломается в гостинице или начнутся проблемы со здоровьем. Кроме того, подчеркнул экономист, половину денег следует обналичить, поскольку не во всех странах можно легко найти банкомат.

"Если банк позволяет иметь несколько счетов на одной карте, то в идеале лучше открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки", – приводит слова Переславского агентство "Прайм".

Ранее россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых ребенка. Таким образом, порядка 40% опрошенных заявили, что готовы потратить более 30 тысяч рублей.

Около 20–30 тысяч рублей готовы тратить 19% родителей, 16% назвали сумму в 10–20 тысяч рублей, 10% – 5–10 тысяч рублей, 6% – до 5 тысяч рублей. Не планируют тратить деньги на летний отдых ребенка 9%.