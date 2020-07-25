В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 9 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

Таким образом, общая численность скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Москве составила 4398 человек.

В Оперштабе напомнили, что если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением – вызовите врача.

Ранее стало известно, что на бесплатный ПЦР-тест записались около 50 тысяч москвичей. Более 20 тысяч из них уже прошли исследование.

В РФ за последние сутки подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 806 720 случаев, вылечились 597 140 человек, скончались 13 192.