Москвичи несут цветы к посольству Греции в память о погибших при пожарах

25 июля, 14:13
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Москвичи приходят к посольству Греции, которое расположено в Леонтьевском переулке. Жители столицы несут туда цветы в память о погибших в результате пожаров, передает РИА Новости.
Около входа в посольство поставили две больших корзины с цветами и надписями на греческом языке.
На посольстве приспущен флаг в знак траура в Греции.
Сильный лесной пожар возник в понедельник в восточной части Аттики. Виной тому стали 40-градусная жара и сильный ветер. Пожар практически полностью уничтожил курортный город Мати.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79 человек. 187 человек, в том числе 23 ребенка, получили травмы.
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