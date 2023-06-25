Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Храм Василия Блаженного на Красной площади закроют для посещения 26 июня, музейный магазин на улице Никольская не работает. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Государственного исторического музея.

«Завтра, 26 июня, Покровский собор закроют для посещения, музейный магазин на улице Никольская не работает», - уточняется в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в столице выходным днем.

Также ранее сообщалось, что в выходные, 24 и 25 июня, не будет работать участок между станциями столичного метро "Чеховская" и "Серпуховская". Они на два дня станут конечными.

Закрыть участок необходимо, чтобы провести ремонт на "Боровицкой" и "Полянке". Там побелят больше 12 тысяч квадратных метров сводов, покрасят потолки в переходах и над эскалаторами, заменят 520 ламп. Также приведут в порядок скамейки на платформах.