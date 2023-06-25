Техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч кв метров дорог в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал Baza

Военная техника ЧВК "Вагнер " повредила свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, дороги планируют отремонтировать за два дня, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сегодня утром коммунальные службы навели порядок возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, убрали мусор рядом с цирком и на улицах в центре города.

Логвиненко отметил, что коммунальщики сегодня начнут ремонт дорог, работы планируется выполнить за два дня.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.

Автомобили передвигаются без ограничений по Ростову-на-Дону