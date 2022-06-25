В РФ госпитализировали 1 152 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки были госпитализированы 1 152 человека с диагностированным COVID-19, сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За тот же период выздоровели 3 454 пациента, проходивших антикоронавирусное лечение. Всего коронавирусом по стране переболели 17 842 800 человек.

Согласно последним данным, выявлено еще 3 072 случая заражения COVID-19. Также сообщается, что скончался 61 пациент с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Накануне сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился до 21,5%. Полный цикл вакцинации был проведен 88 298 127 раз.