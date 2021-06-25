Диетолог рассказала, когда лучше есть мороженое

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Важно учитывать время употребления мороженого и размер порции. Об этом врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Тамара Прунцева рассказала "Российской газете".

"Если у человека нормальный вес и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака – неплохой выбор в жару", – отметила она.

Совсем другое дело съесть на ночь большую порцию мороженого, даже если оно будет низкокалорийным, подчеркнула диетолог.

Недельной нормой, которую не следует превышать, Прунцева назвала 200 граммов. Если увеличить порцию, появится риск получить ЛОР-патологии и навредить не только горлу, но и связкам.

Она напомнила, что мороженое – высококалорийный десерт с большим содержанием сахара и жиров, так что людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от него следует отказаться.

Специалист уверена, что при выборе мороженого лучше отдавать предпочтение вариантам с меньшим количеством ингредиентов в составе. При этом консерванты или добавки под маркировкой Е не должны вызывать беспокойства.

В качестве самого безвредного варианта десерта диетолог назвала сорбеты, полностью состоящие из ягод и фруктов.

Ранее стало известно, что в Москве из-за жары в полтора раза увеличились продажи мороженого. Больше всего десерта купили 20 июня, в этот день суммарная выручка от его продажи составила 9,6 миллиона рублей.

