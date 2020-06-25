В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в столице составляет 3 694. В Штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – сообщили в Оперштабе.

За последние сутки в Москве выявлено 885 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заражений – среди людей возрастной категории от 18 до 45 лет. Всего в стране зарегистрировано 613 394 случая коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин отмечал, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. По его словам, за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%.

