Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и ветре

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жителям Подмосковья рассказали об ухудшении погодных условий вечером 25 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Согласно данным синоптиков, в ближайший час и до 22:00 в Московской области ожидается гроза с дождем. Местами пройдут ливни и град. Кроме того, высока вероятность возникновения порывистого ветра, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду.
В связи с этим в МЧС порекомендовали жителям Подмосковья воздержаться от поездок по городу, а также не выходить из дома. Кроме того, необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
МЧС также посоветовало жителям Московской области избегать деревьев и сооружений повышенного риска. К ним относятся мосты, линии электропередач, трубопроводы, эстакады, потенциально опасные промышленные объекты.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в выходные. По ее словам, в субботу не ожидается осадков, в воскресенье же местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве превысит плюс 30 градусов в субботу и составит 28 градусов тепла в воскресенье.
В Москве установилась аномальная жара
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