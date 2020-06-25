Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и ветре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителям Подмосковья рассказали об ухудшении погодных условий вечером 25 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Согласно данным синоптиков, в ближайший час и до 22:00 в Московской области ожидается гроза с дождем. Местами пройдут ливни и град. Кроме того, высока вероятность возникновения порывистого ветра, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС порекомендовали жителям Подмосковья воздержаться от поездок по городу, а также не выходить из дома. Кроме того, необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

МЧС также посоветовало жителям Московской области избегать деревьев и сооружений повышенного риска. К ним относятся мосты, линии электропередач, трубопроводы, эстакады, потенциально опасные промышленные объекты.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в выходные. По ее словам, в субботу не ожидается осадков, в воскресенье же местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве превысит плюс 30 градусов в субботу и составит 28 градусов тепла в воскресенье.