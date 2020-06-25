Россиянам рассказали о возврате денег за пробитый обманом в чеке товар

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В Роскачестве дали рекомендации по действиям в случае, если в чек вписан товар, который не был приобретен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Сообщается, что подобные махинации расцениваются как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность по статье 14.7 КоАП РФ.
"Обман потребителей, в том числе обмеривание, обвешивание, обсчет при реализации товара. И неважно, умышленно вам пробили в чеке неприобретаемые товары или случайно", – отметил замглавы Роскачества Александр Борисов.
Потребителям порекомендовали в первую очередь обратиться в администрацию магазина, сообщив о проблеме и вручив чек. С помощью камер видеонаблюдения будет установлено, был ли товар действительно приобретен. В случае их отсутствия потребитель может сверить номенклатуру товара, а также привлечь свидетелей.
Если администрация магазина не желает решать проблему, в таком случае стоит написать в книгу жалоб, указав свои адрес и телефон. Ответ должен быть получен в течение 5 дней. В случае ситуаций, требующих внутреннего расследования, – в течение 15 дней.
Если магазин является частью крупной торговой сети, претензию лучше оставлять на ее официальном сайте. Отмечается, что на этом этапе решается до 80% вопросов потребителей, касающихся возврата средств или обмена на другую продукцию.
В случае отсутствия решения проблемы потребителю необходимо обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство уполномочено провести проверки, а также сверить товары и вырученные средства. При наличии нарушения магазин будет привлечен к ответственности и получит штраф в размере от 10 до 40 тысяч рублей.
Сообщается, что денежные взыскания, хотя и не являются большими, направлены на пересмотр отношения магазина к покупателю.
Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно и безопасно совершать покупки в интернете. В частности, потребителям порекомендовали оплачивать покупку после получения заказа. Кроме того, россиянам посоветовали завести дополнительную карту, на которую нужно переводить только те средства, которые планируется потратить на конкретные покупки.
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