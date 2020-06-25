В Совфеде оценили возможность выплаты за отказ от места в детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 оценил предложение выплачивать ежемесячную компенсацию тем семьям, которые отказались от места в детском саду. По его мнению, данная инициатива не решит проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях, как утверждает автор предложения Василий Власов.

Парламентарий заявил, что необходимо направить средства на строительство детских садов, а не на выплаты за отказ от их посещения.

"Потому что мы сейчас вместо того, чтобы строить детские сады, будем МРОТ раздавать. Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача – это обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад", – заявил Варфоломеев.

Варфоломеев пояснил, что в детском саду ребенок проходит все этапы социализации, учится коммуницировать с другими детьми. Воспитатели проводят колоссальную работу, чтобы дать базовые знания детям.

"Там же дошкольное образование. Потому что детишкам, которые были в детском саду, им легче идти в школу. Не только с точки зрения подготовки, но и с точки зрения умения общаться со своими сверстниками", – считает парламентарий.





Александр Варфоломеев зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Детский сад не заменить деньгами.

По словам Варфоломеева, будет очень сложно контролировать, куда именно будут тратиться выделенные средства. "Семьи ведь тоже бывают разные. Этот момент очень сложно будет контролировать, чтобы эти средства использовались в интересах детей", – подчеркнул спикер.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты для семей, отказавшихся от места в детском саду. Соответствующее письмо политик направил министру просвещения Сергею Кравцову.

"Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду", – приводит слова Власова RT.

Депутат заявил, что до сих пор проблема с очередями в детские сады стоит очень остро. Он считает, что данная мера позволит финансово простимулировать тех, кто может оставить ребенка дома, а кому действительно необходим детский сад, существенно увеличит возможность туда попасть.

Власов уточнил, что родители в любой момент могут отказаться от выплат и снова встать на очередь в дошкольное образовательное учреждение.

Столичные детские сады с 23 июня возобновили работу в обычном режиме.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что перед приходом детей в детских садах выполняется генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки. Все сотрудники учреждений обязаны носить маску в течение всего рабочего дня и менять ее каждые 2-3 часа. Необходимый запас масок есть в каждом детском саду, подчеркнула заммэра.