В Совфеде оценили возможность выплаты за отказ от места в детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 оценил предложение выплачивать ежемесячную компенсацию тем семьям, которые отказались от места в детском саду. По его мнению, данная инициатива не решит проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях, как утверждает автор предложения Василий Власов.
Парламентарий заявил, что необходимо направить средства на строительство детских садов, а не на выплаты за отказ от их посещения.
"Потому что мы сейчас вместо того, чтобы строить детские сады, будем МРОТ раздавать. Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача – это обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад", – заявил Варфоломеев.
Варфоломеев пояснил, что в детском саду ребенок проходит все этапы социализации, учится коммуницировать с другими детьми. Воспитатели проводят колоссальную работу, чтобы дать базовые знания детям.
"Там же дошкольное образование. Потому что детишкам, которые были в детском саду, им легче идти в школу. Не только с точки зрения подготовки, но и с точки зрения умения общаться со своими сверстниками", – считает парламентарий.
По словам Варфоломеева, будет очень сложно контролировать, куда именно будут тратиться выделенные средства. "Семьи ведь тоже бывают разные. Этот момент очень сложно будет контролировать, чтобы эти средства использовались в интересах детей", – подчеркнул спикер.
Ранее депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты для семей, отказавшихся от места в детском саду. Соответствующее письмо политик направил министру просвещения Сергею Кравцову.
"Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду", – приводит слова Власова RT.
Депутат заявил, что до сих пор проблема с очередями в детские сады стоит очень остро. Он считает, что данная мера позволит финансово простимулировать тех, кто может оставить ребенка дома, а кому действительно необходим детский сад, существенно увеличит возможность туда попасть.
Власов уточнил, что родители в любой момент могут отказаться от выплат и снова встать на очередь в дошкольное образовательное учреждение.
Столичные детские сады с 23 июня возобновили работу в обычном режиме.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что перед приходом детей в детских садах выполняется генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки. Все сотрудники учреждений обязаны носить маску в течение всего рабочего дня и менять ее каждые 2-3 часа. Необходимый запас масок есть в каждом детском саду, подчеркнула заммэра.
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