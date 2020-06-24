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Город

18:48

Детский сад на 330 мест построят в Лефортове

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Лефортове построят детский сад на 330 мест по проекту бюро "Атриум". Здание будет состоять из двух блоков, соединенных небольшим застекленным переходом, сообщает Агентство "Москва".

Объект расположится на улице Золоторожский Вал, владение 11, корпус 12. Общая площадь составит более 4 тысяч квадратных метров.

Фасады здания выполнят в спокойной гамме с яркими вставками оранжевого цвета. В​ качестве облицовки используют штукатурку светлого цвета и темные бетонные панели "под кирпич".

Входную группу украсят большие буквы в высоту человеческого роста. На трех этажах расположатся групповые ячейки, кружковые, музыкальный и физкультурный залы.

На прилегающей территории предусмотрены игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве построят около 40 корпусов школ и детских садов. По словам Сергея Собянина, строительство детских садов и школ – одно из первых направлений стройки, которое власти разморозили и начали активно возвращать к жизни.

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