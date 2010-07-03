Число детей-сирот сократилось в России вдвое

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В России с 2014 года вдвое сократилось количество детей-сирот, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, это произошло в ходе реформы системы детских домов, передает ИА "НСН".

Она уточнила, что в 2016 году количество детей-сирот по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 17%. При этом Гумерова заявила о необходимости разработать законодательную платформу постинтернатного сопровождения детей.

"Дети выходят уже с социальными связями, умеют обращаться с деньгами. Но они все равно очень беззащитны. А мы ничего не знаем о их дальнейшей судьбе", – объяснила она

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила внести поправки к образованию и воспитанию детей-сирот в специальных учреждениях. Она добавила, что дети-сироты после выхода из учреждений зачастую сталкиваются с проблемой социализации в обществе, происходит это за счет отсутствия соответствующего нормативно-правового акта.

Яровая заявила, что необходимо в кратчайшие сроки внести поправки в закон "Об образовании" и Семейный кодекс, чтобы уже в новом учебном году в учреждениях была обновленная программа обучения и воспитания детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала обновить систему реабилитации детей в интернатах. По словам Кузнецовой, с декабря прошлого года были инициированы проверки детских домов и интернатов. Они показали множественные нарушения, с которыми уже разбираются специалисты из регионов.

