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07:29

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве во вторник

общество погода

07:29

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Фото: Агентство "Москва"

Переменная облачность без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 25 июня, сообщается на портале "Метеоновости".

Отмечается, что предстоящим днем столица будет находиться под влиянием гребня антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве – 23-25 градусов, по области составит – 21-26 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм ртутного столба.

Синоптики не исключили, что погода начнет портиться уже во вторник, 25 июня. Хотя по-прежнему будет сухо и солнечно, столбики термометров днем не поднимутся выше 23-градусной отметки. А в среду температура воздуха не превысит +20 градусов. Возрастет вероятность дождей.

Летнее тепло вернется в город на следующей неделе. С первых дней июля температура постепенно придет в норму, сообщили специалисты центра погоды "Фобос". По их словам, возвращения подобной жары, которая наблюдалась в минувшие дни, ждать не стоит, подчеркивают метеорологи. В июле средняя дневная температура составляет 23 градуса, а ночная – около 13 градусов.

В Москву придет резкое похолодание

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