Биолог рассказал, почему на новом месте плохо спится

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Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал об особенностях работы мозга во сне, сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, мозг продолжает функционировать, в том числе ради оценки окружающей действительности.

"...допустим, человек приезжает на новое место, в гостиницу. Естественно, это для нас опасное место. Мы не знаем, что там будет, и полностью отключиться не можем. Поэтому спим одним полушарием, как дельфины", – объяснил Дорохов.

Ученый добавил, что после пробуждения человек может не сразу узнать незнакомое место из-за задержки в памяти. Кроме того, существует понятие "инерции сна", когда человек уже проснулся, но пока не может пошевелиться. Это состояние наступает из-за глубокого, или парадоксального сна (со сновидениями).

Дорохов также рассказал о возможности сна с открытыми глазами. Такое явление перекликается с понятием "локального сна", когда мозг человека заснул, но функционирование отдельных частей тела сохраняется.

Ранее терапевт-сомнолог Павел Кудинов рассказал, почему некоторые люди разговаривают во сне. По словам эксперта, это происходит в случаях, когда сознание отключается не до конца. При этом считать такой процесс патологическим проявлением не следует.

