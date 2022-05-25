Биолог рассказал, почему на новом месте плохо спится

Фото: depositphotos/focuspocusltd
Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал об особенностях работы мозга во сне, сообщает Pravda.Ru.
По словам специалиста, мозг продолжает функционировать, в том числе ради оценки окружающей действительности.
"...допустим, человек приезжает на новое место, в гостиницу. Естественно, это для нас опасное место. Мы не знаем, что там будет, и полностью отключиться не можем. Поэтому спим одним полушарием, как дельфины", – объяснил Дорохов.
Ученый добавил, что после пробуждения человек может не сразу узнать незнакомое место из-за задержки в памяти. Кроме того, существует понятие "инерции сна", когда человек уже проснулся, но пока не может пошевелиться. Это состояние наступает из-за глубокого, или парадоксального сна (со сновидениями).
Дорохов также рассказал о возможности сна с открытыми глазами. Такое явление перекликается с понятием "локального сна", когда мозг человека заснул, но функционирование отдельных частей тела сохраняется.
Ранее терапевт-сомнолог Павел Кудинов рассказал, почему некоторые люди разговаривают во сне. По словам эксперта, это происходит в случаях, когда сознание отключается не до конца. При этом считать такой процесс патологическим проявлением не следует.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: