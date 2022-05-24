Невролог предупредила об опасности сна рядом с телефоном

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Сон рядом с телефоном повышает риск развития онкологии, бесплодия, неврологических и психических расстройств, заявила врач-невролог, сомнолог "СМ-Клиники" Ольга Зинчева.
Она пояснила, что опасность несет радиочастотное излучение от телефона. К группе риска эксперт отнесла людей с патологиями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, а также детей и беременных женщин, сообщает газета "Известия".
"Необходимо держать (телефон. – Прим. ред.) на дистанции в двух метрах от своей постели. Такого расстояния достаточно, чтобы телефон было видно и в то же время устройство не послужило причиной для возникновения негативных последствий", – рассказала Зинчева.
Ранее доктор медицинских наук, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника" Александр Серяков предупредил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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