Совфед одобрил закон о получении ИНН через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому гражданам разрешается вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.

В документе прописано, что физлица смогут направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме. Оно должно быть подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Налоговый орган также может передать заявителю его ИНН в цифровом формате, аналогично используя портал госуслуг.

Изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса РФ. Новый порядок работы можно будет применять с 1 декабря 2022 года.

По действующим правилам заявление для постановки на налоговый учет также можно подать удаленно, на сайте Федеральной налоговой службы, однако забрать документ удастся только лично.

Ранее сообщалось, что в цифровой вид можно будет перевести справки о болезни ребенка, выданные в частных и федеральных клиниках. В настоящий момент такой сервис работает только для столичных медучреждений.