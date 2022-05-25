Фитнес-тренер развеял миф о необходимости проходить 10 тыс шагов в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Распространенный постулат о том, что для сохранения здоровья человек должен проходить 10 тысяч шагов в день, является ошибочным, заявил фитнес-тренер Роб Артур. Об этом сообщает Medonet.pl.
Он пояснил, что ходьба действительно является одним из наиболее эффективных и доступных видов физической активности, однако для поддержания здоровья достаточно уделять прогулкам всего 20 минут в день.
"Всего 20–25 минут ходьбы положительно повлияют на наш сон. Более того, исследования показали, что, если каждый день мы будем ходить минимум 20 минут, мы уменьшим риск внезапной смерти и обеспечим себе прилив энергии", – сказал Артур.
По его словам, зацикливание на количестве пройденных шагов является вредным заблуждением, поэтому эксперт советует забыть о придуманной для рекламы электронных гаджетов цифре. Также Артур пояснил, что проведенное в 2019 году исследование показало, что позитивные эффекты от ходьбы начинают нивелироваться после определенного количества шагов. Таким образом, 100-минутные прогулки являются менее полезными, чем получасовые.
Ранее фитнес-тренер Люси Бейкер назвала силовые тренировки наиболее эффективным способом сбросить лишний вес. При этом она подчеркнула, что самих по себе упражнений недостаточно. Необходимо правильно питаться, ежедневно двигаться, а также много отдыхать и контролировать уровень стресса.
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