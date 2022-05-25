В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала января по 19 мая Роспатент принял от 163 заявки на регистрацию изобретений российских фармацевтов. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в январе большая часть заявок была связана с разработкой противовирусных лекарственных средств, однако в последующие месяцы количество заявок в данной категории снижалось. В целом с января по май наблюдалось восьмикратное увеличение количества поданных заявок на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, с февраля отмечался троекратный рост числа заявок на антибактериальные лекарства, в том числе на лекарства широкого спектра действия, а также противотуберкулезные препараты.

По данным Роспатента, наибольшее количество заявок в фармацевтической сфере подали изобретатели из российских вузов – 37% от общего количества. Еще 20% заявок подали фармацевтические компании.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.