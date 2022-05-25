В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала января по 19 мая Роспатент принял от 163 заявки на регистрацию изобретений российских фармацевтов. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в январе большая часть заявок была связана с разработкой противовирусных лекарственных средств, однако в последующие месяцы количество заявок в данной категории снижалось. В целом с января по май наблюдалось восьмикратное увеличение количества поданных заявок на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо этого, с февраля отмечался троекратный рост числа заявок на антибактериальные лекарства, в том числе на лекарства широкого спектра действия, а также противотуберкулезные препараты.
По данным Роспатента, наибольшее количество заявок в фармацевтической сфере подали изобретатели из российских вузов – 37% от общего количества. Еще 20% заявок подали фармацевтические компании.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: