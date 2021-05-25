Мурашко рассказал, что поможет переломить ситуацию с COVID-19 в РФ

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Переломить ситуацию с коронавирусом в РФ удастся только за счет достижения коллективного иммунитета. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", – цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что задача медработников – подавать пример ответственного отношения к здоровью.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, так что имеющийся инструментарий может оказаться бесполезным.

