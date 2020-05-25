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Москва 24

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Общество

16:31

В Новой Зеландии продали крупную медиакомпанию менее чем за доллар

общество за рубежом

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Австралийская новостная корпорация Nine Entertainment продала свою дочернюю новозеландскую компанию Stuff менее чем за 1 доллар, передает РИА Новости.

Известно, что этой медиакомпании принадлежат такие издания, как Dominion Post, The Press и Sunday Star-Times, а также популярный новостной сайт Stuff.co.nz.

"Прямая выручка от продажи составит 1 новозеландский доллар (около 0,6 доллара США)", – сообщается на сайте Stuff.

Генеральный директор Nine Entertainment, в свою очередь, заявил, что Stuff должны владеть граждане Новой Зеландии.

Предполагается, что после разработки бизнес-модели компания будет передана сотрудникам, которые позднее станут ее акционерами.

Ранее сообщалось о том, что американский писатель Стивен Кинг продал за 1 доллар российской школьнице права на экранизацию своего рассказа. Он объяснил свой поступок тем, что в настоящее время имеет возможность протянуть руку помощи новичкам так же, как когда-то протянули ему.

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