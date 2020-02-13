Стивен Кинг объяснил продажу права на экранизацию своего рассказа школьнице из Томска

Фото: TASS/Mark Lennihan/AP

Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал свое решение продать права за один доллар на экранизацию рассказа, сообщает "Пятый канал".

Права на съемку его книги получила томская школьница Диана Костырина. Она планирует снять фильм по рассказу Кинга "Жители в комнате".

"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне", – отметил Кинг. Также он сказал, что верит в успех экранизации его работы.

Диана Костырина получила права на экранизацию в рамках проекта Dollar Baby. Идея проекта заключается в том, что Стивен Кинг продает права на съемку фильмов по своим произведениям за один доллар начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям.

Девочка из Томска получила права на год. При этом, согласно контракту, фильм нельзя будет выкладывать в интернет или показывать по телевизору.

Всего ежегодно в рамках проекта Dollar Baby заключается от пяти до десяти договоров о продаже прав. Свой фильм Диана Костырина сможет показать на фестивале Dollar Baby Russia, который состоится в Краснодаре в конце октября.