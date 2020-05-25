МИА "Россия сегодня" представило проект о людях, которые работают в пандемию

Фото: Сергей Шинов
Сотрудники столичной промышленности приняли участие в фотопроекте МИА "Россия сегодня" "Самоотверженные". Он рассказывает о самых важных профессиях, которые обеспечивают жизнедеятельность города во время пандемии коронавируса.
Галерея с 46 портретами сотрудников различных предприятий Москвы представлена на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" и сайте агентства. Организаторы фотопроекта отметили, что новый вирус разделил человечество на тех, кто ради спасения вынужден оставаться дома, и тех, кто не прекращал ходить на работу и каждый день рискует.
"Работник молокозавода, курьер, доставщик еды, сотрудник ДПС, банковский служащий, волонтер, аптекарь, журналист, таксист, продавец в магазине, кассир, сотрудник АЗС… Люди, благодаря которым мир получает необходимые помощь и поддержку", – говорится на сайте проекта, организатором которого стало РИА Новости.
В число героев фотопроекта попали также работники коммунального хозяйства, пищевой промышленности и Московского нефтеперерабатывающего завода, который является предприятием непрерывного цикла и продолжает бесперебойно обеспечивать город продукцией первой необходимости – бензином и дизельным топливом.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции.
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