Более 2 тыс человек обратилось в подмосковные больницы с жалобами на укусы клещей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С начала сезона 2 018 человек обратились в медучреждения Московской области с жалобами на укусы клещей, 747 из них – дети, сообщает пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора.
Результаты лабораторных исследований 626 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 12,7% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,15% – возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, в 3 % – гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 25,13 гектара.
Для сравнения: за аналогичный период 2019 года зарегистрировано 5 461 обращение, в том числе 1 534 среди детей.
В ведомстве напомнили, что лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, работающим в природных биотопах, проводят профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита.
По состоянию на 21 мая против клещевого энцефалита вакцинированы 1 119 человек, в том числе 326 детей.
При попадании клеща на тело можно достать его самостоятельно при соблюдении обязательных рекомендаций. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали в целях профилактики при выходе на улицу надевать длинные штаны, заправляя их внизу в носки с плотными резинками или в сапоги. Самым эффективным средством для защиты от клещей являются инсектоакарицидные препараты.
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