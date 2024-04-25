Совфед не поддержал законопроект о запрете продажи спиртного в прикассовой зоне

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Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам не поддержал законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете продажи алкоголя в прикассовых зонах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий отзыв СФ за подписью первого зампреда комитета Сергея Рябухина.

По задумке авторов проекта, новое правило должно вступить в силу с 1 июля этого года. Исключением станут кассы, находящиеся в специальном отделе со спиртным. Парламентарии приводят мнение маркетологов, которые рассматривают данную зону как одно из наиболее доходных мест в магазине. Именно тут покупатель склонен к импульсивным покупкам.

Депутаты также обратили внимание, что "анализ судебной практики показал, что понятие "прикассовой зоны" является устоявшимся, следует из постановлений арбитражных судов и судов общей юрисдикции".

В Совфеде, в свою очередь, отметили, что авторы законопроекта не раскрыли в самом документе понятие прикассовой зоны, что не отвечает принципу правовой определенности и может рассматриваться как коррупциогенный фактор. В связи с этой неопределенностью становится неясно, как именно контролировать исполнение рассматриваемого запрета, говорится в отзыве сенаторов.

В феврале этого года глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сообщил, что депутаты внесли в Госдуму РФ два законопроекта о запрете продавать алкоголь в зоне возле магазинных касс.

Изменения предполагают уточнение федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", а также редактирование КоАП РФ. В последний предлагается ввести штрафы для должностных и юридических лиц.

Наказание может составить от 100 до 200 тысяч рублей для первых и от 300 до 500 тысяч – для вторых. При этом для юрлиц будет предусмотрен вариант с конфискацией продукции.

Диетолог Елена Соломатина напоминала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.