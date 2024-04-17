Эксперт Соловьев предложил запретить продажу алкоголя в таре до 250 граммов

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В России могут рассмотреть вопрос о запрете розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 граммов, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте. Такое предложение министру финансов РФ Антону Силуанову направил доктор юридических наук Иван Соловьев, передает RT.

Юрист напомнил, что на сегодняшний день в любой торговой точке доступно приобретение алкогольных напитков различной крепости и качества в небольшом объеме. Но из-за маленькой емкости цена таких напитков оказывается ниже стандартных аналогов, что способствует приобретению покупателями данных товаров.

"В связи с изложенным, а также с тем, что функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся к ведению Минфина России, прошу вашего поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 граммов", – говорится в обращении.

Ранее депутаты внесли в Госдуму РФ два законопроекта о запрете продавать алкоголь в зоне возле магазинных касс. Наказание может составить от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц от 300 до 500 тысяч – для юридических. При этом для юрлиц будет предусмотрен вариант с конфискацией продукции. Если инициативу примут, то закон может вступить в силу уже 1 июля 2024 года. Но исключением будут считаться только кассы, специально отведенные для продажи алкогольной продукции, то есть в специальных магазинах или в спецотделах торговых точек.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

