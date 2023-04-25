Атмосферное давление в Москве резко понизится к вечеру вторника

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Вечером 25 апреля в Москве сильно понизится атмосферное давление, а со среды в столице постепенно начнет холодать. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Уже к вечеру начнут натекать облака, изменится циркуляция, значительно понизится давление. Ближайшей ночью и завтра днем будет самое низкое давление в течение всей недели: оно будет примерно на 7–10 миллиметров ртутного столба ниже обычных значений", – сказал метеоролог.

Сегодняшняя ночь в столице будет относительно теплой – 9–11 градусов. При этом не исключен небольшой дождь. В среду днем температура в столице составит 15–17 градусов: это холоднее, чем во вторник, но по-прежнему чуть выше нормы. В городе может снова пройти дождь.

В целом, отмечает Вильфанд, последние дни апреля в столице будут достаточно прохладными. Например, в субботу днем ожидается уже только 11–16 градусов тепла, пройдет дождь, а в воскресенье ночью в области столбики термометров и вовсе опустятся до нулевой отметки.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о грозе 27 апреля. В четверг в городе будет облачно, порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. При этом температура воздуха составит 19–21 градус выше нуля. Дождливая погода сохранится в городе и в пятницу.

