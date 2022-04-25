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Общество

25 апреля, 18:57

В ФНС опровергли данные о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сообщила, что информация о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

В ведомстве добавили, что физические лица имеют право на неприкосновенность жилища, выездные проверки граждан проводятся на территории налогового органа. В этом случае налогоплательщику направляется требование о предоставлении документов, которые он может предоставить любым удобным способом.

При этом выездные налоговые проверки физлиц назначаются в исключительных случаях при наличии подтвержденных фактов неуплаты налогов при отсутствии результатов от других форм диалога.

"Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных Федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается", – подчеркнули в ФНС.

Налоговая проверка не относится к таким особым случаям, заключили в ведомстве.

Ранее Федеральная налоговая служба сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней.

До сих пор на проверки по социальным вычетам давалось три месяца, а еще месяц – на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился месяц и еще 15 дней – на зачисление средств.

Руководство ФНС уже разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости быстрее закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Мера должна ускорить возвраты налогов, что актуально в условиях санкций.

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