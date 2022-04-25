Психолог рассказала, какие мультфильмы опасны для детей

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Перед просмотром мультфильмов детьми родителям необходимо проверять картины на наличие смыслового подтекста, позиции главного героя. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Детский нейропсихолог Кира Макарова рассказала, что сюжет в мультфильме должен учить дружбе, способствовать желанию общаться и помогать в формировании здоровой позиции в социуме. Хорошие картины, отметила специалист, должны учить детей самостоятельности, ответственности, доброте, смелости и открытости миру.

Макарова добавила, что в сюжете должны быть моральные темы и отсутствовать сцены насилия, жестокие драки и грубые конфликты.

"Часто в мультфильмах присутствует тема бессмертного героя, когда, попадая в опасные для жизни ситуации, герой остается цел и невредим или имеет 10 и более жизней. Это никак не может способствовать гармонии в развитии, потому что ценность жизни человека превыше всего", – подчеркнула психолог.

Макарова сказала, что главный герой не может быть отрицательным, иметь надуманно уродливые образы.

"Просмотр мультфильмов – это деятельность, это обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность ребенка. Но просмотр мультфильмов это не способ накормить ребенка. Многие родители буквально с года включают ребенку мультики, чтобы в это время его накормить", – отметила Макарова.

Психолог считает, что стоит ограничивать просмотр мультфильмов, предлагать детям другие виды деятельности.

В числе качественных мультфильмов специалист назвала такие картины, как "Суперсемейка", "Немо", "Король Лев", "Крокодил Гена", "Побег из курятника", "Питер Пэн", "Рататуй", "Вверх", "Головоломка".

Ранее психолог Екатерина Чапчикова рассказала, что родители, критикуя своих детей, сравнивая их с другими, способствуют развитию "синдрома самозванца". В этом случае ребенок перестает ценить победы, а неудачи кажутся катастрофическими. Зачастую из таких детей получаются взрослые люди, которые боятся устроиться на интересную им работу, так как считают себя недостойными ее.

