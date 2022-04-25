В Москве госпитализировали 143 человека с COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за сутки были госпитализированы 143 пациента с коронавирусом, сообщается в телеграм-канале Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки выявлено 455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 98 человек.

По данным Оперштаба, после прохождения лечения выздоровели 474 человека. Всего вылечились более 2,5 миллиона человек.

Кроме того, 17 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

В России за сутки госпитализировали 1 112 человек с коронавирусом. Это на 17,75% меньше, чем днем ранее.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 159 человек. Выздоровели за сутки 8 855 человек, что на 15,7% меньше по сравнению с предыдущим днем. Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 7 651.