В России за сутки госпитализировали 1 112 человек с коронавирусом

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В России за последние сутки госпитализировали 1 112 человек с коронавирусом. Это на 17,75% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 22 регионах, а снижение зафиксировано в 56 субъектах. При этом в семи регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 159 человек. Выздоровели за сутки 8 855 человек, что на 15,7% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 7 651. Большинство из них пришлось на Санкт-Петербург и Москву. Там заразились 543 и 455 человек соответственно. В Московской области выявили 205 случаев коронавируса, в Свердловской области – 301.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что переболевшие COVID-19 и жалующиеся на трудности с обонянием часто не занимаются лечением последствий, которые могут остаться с ними на всю жизнь.

