Свыше 20 тысяч ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодную выплату ко Дню Победы получили 20 320 ветеранов. Средства были доставлены одновременно с пенсией, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны", – цитирует министра "Интерфакс".

Материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей ежегодно получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Для ее начисления не требуется предоставлять никаких дополнительных документов.

Ранее стало известно, что с 1 мая пенсии повысят переставшим работать пенсионерам, членам летного экипажа, шахтерам и гражданам, достигшим 80 лет.

