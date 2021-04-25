Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца дня в столице и Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, о сломанных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

Ранее сообщалось, что в Москве со второй половины пятницы до вечера субботы выпало порядка 30 миллиметров осадков. Помимо этого, в связи с сильным ветром в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.