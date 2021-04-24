Дожди принесли в Москву почти 70% месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве со второй половины пятницы до вечера субботы выпало порядка 30 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс".

"Дожди начались в Москве после полудня пятницы, к 18:00 субботы в городе выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков", – рассказал представитель столичного метеобюро.

Он отметил, что данная информация получена с метеостанции на ВДНХ и является предварительной.

При этом месячная норма осадков для данного месяца в столице составляет 44 миллиметра.

Уточняется, что в Москве с 21:00 субботы до 21:00 понедельника ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода.

