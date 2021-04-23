Свыше 30 гроз зафиксировали в Москве и Подмосковье 23 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Свыше 30 гроз зафиксировали в столице и Подмосковье в пятницу, 23 апреля, сообщает центр погоды "Фобос".
"Общее количество молниевых разрядов в столице и Подмосковье составило более 30. Данные наблюдений за молниями приводит информационный портал lightningmaps.org", – говорится в сообщении.
Уточняется, что система регистрации молниевых разрядов определяет положение и момент молниевых разрядов достаточно точно. Большинство молний отмечено на юге Московской области в середине дня. Кроме того, несколько молний зафиксировали на севере и на западе Подмосковья.
Пользователи социальных сетей сообщили, что на севере Москвы выпал град. Размер градин, по их оценкам, достигал 8 миллиметров в диаметре.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.
На севере Москвы прошел град
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