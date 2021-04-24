Свыше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С полудня пятницы к утру субботы в Москве выпало 16 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс".

Синоптик московского метеобюро уточнил, что это более 35% месячной нормы осадков, которая для столицы в апреле составляет 44 миллиметра.

Специалисты прогнозируют, что пасмурная и дождливая погода сохранится в городе до утра воскресенья. Ожидается, что всего на город выльется половина апрельской нормы осадков.

Температура воздуха днем не превысит 7–9 градусов. В ночь на воскресенье в Москве похолодает до нуля.

Как рассказали синоптики, несмотря на дождь, температура в столице в субботу окажется на 3–4 градуса ниже положенных по климату значений. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду.

